Les Roses de Margot – 700 variétés et nombreuses vivaces Jardin de l'Hermitage Saint-Genis-Laval

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

Si les roses sont privilégiées, elles sont agrémentées de plantes vivaces réparties en massifs aux tons dégradés : rose, rouge, blanc, jaune et saumon. Ces massifs entourent une grande prairie, elle-même bordée de deux allées d’arbres centenaires. La recette des visites est entièrement reversé à l’Association Vietnam Espérance.

Entrée: 6 euros. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Dans un environnement d'arbres séculaires, le jardin mêle harmonieusement plus de 700 variétés de roses anciennes et modernes et des plantes vivaces. Jardin de l'Hermitage Chemin de Lorette en face du n°37 69230 Saint-Genis-Laval

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T20:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T20:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T20:00:00

