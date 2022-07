Les Roses Blanches

Les Roses Blanches, 9 mars 2023, . Les Roses Blanches



2023-03-09 – 2023-03-09 Cie Yaena

Stéphane rencontre le nouvel amoureux de sa maman, son « papa cadeau ». Il nous raconte leur nouvelle vie, pleine de gaieté, puis la violence qui s’installe. Les roses blanches, c’est le parcours d’un homme en devenir qui devra se battre contre lui-même pour ne pas entrer dans le cercle infernal de la répétition. En abordant le thème de la violence conjugale, la pièce parle de libération. Libération de la domination d’un.e semblable et des chaînes invisibles de la répétition. Le texte donne à voir, ce qu’on laisse entrevoir, ce qu’on veut bien voir. Sarah Pèpe donne la parole aux victimes longtemps oubliées des violences conjugales, les enfants. Le livre Les roses blanches a obtenu le prix Ado du théâtre contemporain 2019. Cie Yaena

Stéphane rencontre le nouvel amoureux de sa maman, son « papa cadeau ». Il nous raconte leur nouvelle vie, pleine de gaieté, puis la violence qui s’installe. Les roses blanches, c’est le parcours d’un homme en devenir qui devra se battre contre lui-même pour ne pas entrer dans le cercle infernal de la répétition. En abordant le thème de la violence conjugale, la pièce parle de libération. Libération de la domination d’un.e semblable et des chaînes invisibles de la répétition. Le texte donne à voir, ce qu’on laisse entrevoir, ce qu’on veut bien voir. Sarah Pèpe donne la parole aux victimes longtemps oubliées des violences conjugales, les enfants. Le livre Les roses blanches a obtenu le prix Ado du théâtre contemporain 2019. Cie Yaena

Stéphane rencontre le nouvel amoureux de sa maman, son « papa cadeau ». Il nous raconte leur nouvelle vie, pleine de gaieté, puis la violence qui s’installe. Les roses blanches, c’est le parcours d’un homme en devenir qui devra se battre contre lui-même pour ne pas entrer dans le cercle infernal de la répétition. En abordant le thème de la violence conjugale, la pièce parle de libération. Libération de la domination d’un.e semblable et des chaînes invisibles de la répétition. Le texte donne à voir, ce qu’on laisse entrevoir, ce qu’on veut bien voir. Sarah Pèpe donne la parole aux victimes longtemps oubliées des violences conjugales, les enfants. Le livre Les roses blanches a obtenu le prix Ado du théâtre contemporain 2019. Roses_blanches_yaena dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville