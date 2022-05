Les roses anciennes André Eve Chilleurs-aux-Bois, 11 juin 2022, Chilleurs-aux-Bois.

Les roses anciennes André Eve Chilleurs-aux-Bois

2022-06-11 – 2022-06-11

Chilleurs-aux-Bois 45170 Chilleurs-aux-Bois

Visite et découverte des abeilles de la pépinière aux coté de l’apiculteur Cheptel.

Au programme, 1h d’atelier en petit groupe avec une visite des ruches et de la prévention.

A noter qu’il est conseiller de venir avec des chaussures tailles hautes et pour les personnes ayant des cheveux longs, il est préférable de les attacher.

Petit groupe de 10 adultes et 5 enfants maximum avec réservation obligatoire.

+33 2 38 30 01 30

Visite et découverte des abeilles de la pépinière aux coté de l’apiculteur Cheptel.

Au programme, 1h d’atelier en petit groupe avec une visite des ruches et de la prévention.

A noter qu’il est conseiller de venir avec des chaussures tailles hautes et pour les personnes ayant des cheveux longs, il est préférable de les attacher.

Petit groupe de 10 adultes et 5 enfants maximum avec réservation obligatoire.

Chilleurs-aux-Bois

dernière mise à jour : 2022-05-25 par OT GRAND PITHIVERAIS