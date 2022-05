Les Rondes de Varennes Vauzelles Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles

Les Rondes de Varennes Vauzelles Varennes-Vauzelles, 15 mai 2022, Varennes-Vauzelles. Les Rondes de Varennes Vauzelles Varennes-Vauzelles

2022-05-15 – 2022-05-15

Varennes-Vauzelles Nièvre Varennes-Vauzelles EUR 2 8 La 18ème ronde de Varennes Vauzelles organisée par l’ASAV Randonnées Pédestres a lieu le dimanche 15 mai.

5 circuits en boucle vous sont proposées : 8, 12, 22, 32 et 42km.

Départ et arrivée à l’Ecole du bourg de Varennes.

Pour les 8km, départ à 14h avec accompagnement. Tarifs de 2€ à 3€.

Pour les 12km, départ de 8h à 14h. Tarifs de 4€ à 5€.

Pour les 22km, départ de 8h à 11h. Tarifs de 5€ à 6€.

Pour les 32km, départ de 7h30 à 9h30. Tarifs de 6€ à 7€.

Pour les 42km, départ de 7h30 à 8h. Tarifs de 7€ à 8€.

Varennes-Vauzelles

