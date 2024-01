Les rondes de l’unique et authentique Veilleur de Nuit à Pâques Turckheim, jeudi 28 mars 2024.

Les rondes de l’unique et authentique Veilleur de Nuit à Pâques Turckheim Haut-Rhin

Le Veilleur de Nuit en costume d’époque portant hallebarde, tricorne, lanterne et cor, évoque son histoire de la cité tout en ponctuant l’itinéraire d’anecdotes et de son chant en alsacien.

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est wickramturckheim@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 22:00:00

fin : 2024-04-01 23:00:00



