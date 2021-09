Toulouse COMDT Haute-Garonne, Toulouse Les rondeaux à 4 de Gascogne COMDT Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

La famille des rondeaux à 4 cache une très grande diversité de formes toutes apparentées aux rondeaux limitrophes, en particulier sur le plan rythmique. En prenant appui sur des archives visuelles, les danseurs pourront s’approprier ces formes de rondeaux spécifiquement dansés à 4. Le métissage avec les rondeaux « landais » ou de Samatan se fera au cours du stage en reprenant ces exemples pour mieux les comparer. L’incomplétude des documents et la rareté de la pratique de ces rondeaux dans les bals pourront donner lieu à des échanges et à plusieurs interprétations à partager. – Sur les chemins du collectage avec l’Associacion per la Cultura Populara en Agenés, Dany Madier-Dauba s’est passionnée pour la transmission de la danse traditionnelle de son pays gascon. Elle mène aujourd’hui de nombreux ateliers ou stages pour danseurs ou formateurs. > pour les danseurs de niveau confirmé et les formateurs.

