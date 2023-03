Les Romanesques de Rostand Route d’Autun Nolay Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Nolay

Les Romanesques de Rostand Cosec Jean-Marc Boivin Route d'Autun Nolay Côte-dOr

2023-03-17

2023-03-17 – 2023-03-17

Route d’Autun Cosec Jean-Marc Boivin

Nolay

Côte-dOr Pièce de théâtre populaire et festive. Avec : Frida GALLOT-LAVALLÉE > Sylvette – Blaise le jardinier

Lucas ROGLER > Percinet

Valentin CLERC > Bergamin, père de Percinet

Jean-Malik AMARA > Pasquinot, père de Sylvette

TOU.TE.S LES COMÉDIEN.NE.S > Straforel

LE PUBLIC > Les témoins, le notaire et les torches

UN MUR > personnage muet

Clément MICHAUX > Musicien/Lumières/Régisseur plateau

Elise NIVAULT : Constructrice décor

Pauline HERVOUET > Conception et réalisation costumes

Lucas CLERC > Montage vidéo https://www.800litresdepaille.com/ Route d’Autun Cosec Jean-Marc Boivin Nolay

Nolay Adresse Nolay Côte-dOr Route d'Autun Cosec Jean-Marc Boivin

