Nantes Trois Pinardiers (Les) Loire-Atlantique, Nantes Les Romanciers Nantais – Dédicaces et rencontres

Nantes

Les Romanciers Nantais – Dédicaces et rencontres Trois Pinardiers (Les), 4 novembre 2021, Nantes. 2021-11-04

Horaire : 18:30 20:30

Gratuit : non Les Romanciers Nantais seront présents 3 jeudis de novembre 2021, de 18h30 à 20h30, au comptoir à dégustation Les Trois Pinardiers. Autour de verres et de livres, ce sera l’occasion d’échanger avec leurs lecteurs, actuels ou futurs, de parler romans et littérature, sans modération.Ce sera aussi la possibilité pour beaucoup de découvrir (enfin) le dernier recueil collectif des Romanciers Nantais “Écrits vins de Nantes” qui devait être présenté au public lors de nombreuses manifestations en 2020 (2000 vins…), toutes annulées cause Covid… Auteurs participants :Jeudi 4 novembre 2021 : Christian Dorsan, Emmanuelle Lescaudron, Gwenaëlle FradetJeudi 18 novembre 2021 : Florence Sand, Gilles Tenoux, Thérèse André Abdelaziz (et peut-être Patrick Lenormand)Jeudi 25 novembre 2021 : Emmanuelle Ferré, Jean-Claude Royère, Sophie Vuillemin Trois Pinardiers (Les) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

Trois Pinardiers (Les) 27 rue des Carmes Nantes 44000 Centre-ville