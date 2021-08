Arles Galerie De natura rerum Arles, Bouches-du-Rhône Les Romains étaient-ils misogynes ? par Bertrand Lançon Galerie De natura rerum Arles Catégories d’évènement: Arles

L’Antiquité romaine est la plupart du temps considérée comme globalement misogyne, des temps républicains jusqu’aux Pères de l’Eglise chrétienne. La lecture attentive des sources littéraires, juridiques et iconographiques invite cependant à réviser partiellement cette idée reçue, décelant une évolution vers une tendance inverse. Bertrand Lançon, historien, a coécrit avec Adeline Gargam _Histoire de la misogynie, Le mépris des femmes de l’Antiquité à nos jours_ (éd. Arkhê, 2019). Il est invité par De natura rerum dans le cadre du festival Arelate 2021.

Entrée libre

Méfions-nous de cette idée reçue ! En s'appuyant sur de nombreuses sources, l'historien nous invite à une analyse plus équilibrée de la question.

2021-08-20

