LES ROIS VAGABONDS SUD-EST THEATRE, 17 février 2023, VILLENEUVE ST GEORGES.

LES ROIS VAGABONDS SUD-EST THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 20:30 (2023-02-17 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

A partir de 8 ansaccessible aux non francophones Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach… Mais les musiciens sont des clowns.Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou nouveaux clowns ? Avant tout, «?poètes en action?» selon la belle formule d’Henry Miller. Ils nous mettent des ailes pour parcourir avec eux un bout de notre chemin d’humanité.Car les clowns ne jouent pas la comédie. S’ils ont un nez rouge ou un masque blanc et des habits extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu.Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému… La presse en parle : « Dans ce spectacle, Les Rois Vagabonds détournent la figure classique du clown et lui donnent plus d’envergure. Avec de jolies notes poétiques et une pétulance contagieuse ». TELERAMA « Musiciens, acrobates, mimes, Julia Moa Caprez et Igor Sellem forment un duo tout en poésie et en finesse. Après un tel spectacle, l’homme en plus d’être allé sur la lune, peut conquérir les étoiles pour les offrir comme un bouquet de roses. » FRANCE 3

SUD-EST THEATRE VILLENEUVE ST GEORGES 21 avenue Carnot Val-de-Marne

