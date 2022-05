LES ROIS VAGABONDS ET SES DEUX CLOWNS Langres Langres Catégorie d’évènement: Langres

(aux anciennes casernes) Place d'Armes Commandant Chauchard Langres Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou nouveaux clowns ? Avant tout „poètes en action" selon la belle formule d'Henry Miller. Ils nous mettent des ailes pour parcourir avec eux un bout de notre chemin d'humanité. Car les clowns ne jouent pas la comédie. S'ils ont un nez rouge ou un masque blanc et des habits extravagants, c'est pour mieux se mettre à nu. Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage universel. Qu'on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on s'émerveille, on rit, on est ému. De et par Igor Sellem et Julia Moa Caprez lesroisvagabonds@gmail.com +33 3 25 87 60 34 http://www.lesroisvagabonds.com/

