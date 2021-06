Baule la corne des pâtures 45130 baule Baule, Loiret LES ROGER’S BRASS BAND la corne des pâtures 45130 baule Baule

LES ROGER’S BRASS BAND la corne des pâtures 45130 baule, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Baule. LES ROGER’S BRASS BAND

Dans la pure tradition des fanfares de la Nouvelle Orléans, les Rogers se nourrissent du son et de l’énergie du «berceau du jazz». Quand la chaleur envoutante des cuivres se mèle à la puissance des tambours créoles, la magie s’installe et illumine tous les instants de la vie. Associant compositions originales et répertoire de là-bas, ce Brass Band vous transporte à la parade de Mardi Gras.

entrée libre, participation au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T22:00:00 2021-07-10T23:59:00

