Les Rockeurs ont du coeur Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Vitry-le-François

Les Rockeurs ont du coeur Vitry-le-François, 3 décembre 2022, Vitry-le-François. Les Rockeurs ont du coeur

4 rue Auguste Choisy L’Orange Bleue Vitry-le-François Marne L’Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy

2022-12-03 – 2022-12-03

L’Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy

Vitry-le-François

Marne Soirée caritative organisée par l’Agrum Team. Bords2Scènes s’associe de nouveau avec les bénévoles de l’association l’Agrum Team pour vous offrir une soirée caritative et festive. Pour y assister, l’entrée est au tarif unique de 7€ ou conditionnée à un don (jouets, matériels pour bébé, denrées alimentaires non périssables), le tout étant reversé aux associations vitryates (Le Secours populaire, les Restos du Cœurs et SOS Bébé). Soirée caritative organisée par l’Agrum Team. Bords2Scènes s’associe de nouveau avec les bénévoles de l’association l’Agrum Team pour vous offrir une soirée caritative et festive. 20h. +33 3 26 41 00 10 L’Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Vitry-le-François Autres Lieu Vitry-le-François Adresse Vitry-le-François Marne L'Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Ville Vitry-le-François lieuville L'Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Departement Marne

Vitry-le-François Vitry-le-François Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-le-francois/

Les Rockeurs ont du coeur Vitry-le-François 2022-12-03 was last modified: by Les Rockeurs ont du coeur Vitry-le-François Vitry-le-François 3 décembre 2022 4 rue Auguste Choisy L'Orange Bleue Vitry-le-François Marne Marne Vitry-le-François

Vitry-le-François Marne