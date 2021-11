Les Rockeurs ont du Coeur Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 18 décembre 2021, Nantes.

2021-12-18

Horaire : 19:30 02:00

Gratuit : non Collecte des jouets :- Au marché de Talensac – du jeudi 16 au samedi 18 décembre 2021, de 9h à 13h. Collecte destinée à ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas se rendre aux concerts = DON.- Sur place, à Stereolux, le samedi 18 décembre 2021. Ouverture des portes à 19h30. Collecte destinée au public de l’évènement : Un jouet neuf = Une entrée (= un enfant heureux ! )

Le concept : Une place de concert = un cadeau neuf d’une valeur minimale de 10 euros = des milliers de sourires d’enfants. Cette 34e édition sera placée sous le signe du Rock et de ses déclinaisons, avec une programmation éclectique réunissant des talents de la région et d’ailleurs. Une prog’ qui déménage ! Et qui saura ravir, comme de coutume, un public multigénérationnel. L’édition 2021 des Rockeurs ont du Coeur, une traversée dans l’espace-temps… L’espace, c’est une invitation au voyage avec le Rock de Red Cardell et ses ambiances ethniques, ou encore avec l’emblématique Delgres qui vous emmènera sous la chaleur de son blues caribéen. Enfin, vous vous offrirez un grand bol d’air, en plongeant dans les grands espaces de French Cowboy and The One, ou en traversant les embruns Indie Pop britanniques de Vertical. Le temps, avec la touche psyché 70’s des Blind Suns ou l’ambiance Soul-Funk-Blues de Malted Milk, sans compter la petite bulle Pop Punk de Toybloïd. Sans aucun doute, cette édition est encore très Rock ; ce genre qui nous fait vibrer depuis plus de 70 ans… n’a pas fini de voir émerger de nouveaux talents. L’édition 2021 sera aussi une invitation à la danse avec un DJ Set enflammé des Tuttleries, et à l’exubérance avec les Toasteurs. Alors sans hésiter, soyez au rendez-vous !

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://www.lesrockeurs.com/