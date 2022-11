LES ROCKEURS ONT DU COEUR N°8 Saint-Jean-de-Védas, 16 décembre 2022, Saint-Jean-de-Védas.

EUR 10 Les Rockeurs ont du cœur sont de retour à la SECRET PLACE pour cette 8ème édition de la plus grosse collecte de jouets du département, en partenariat avec le Secours Populaire ! Cette nouvelle édition se tiendra le Vendredi 16 Décembre 2022, à la Secret Place, Saint-Jean-De-Védas.

Les Rockeurs ont du Coeur à la Secret Place :

À la Secret Place, le principe est le même : plusieurs artistes de la scène rock se produisent sur la scène de la Secret Place au profit des enfants du Secours Populaire. Pour les spectateurs, une entrée pour le concert = un jouet neuf d’une valeur de 10€ minimum. Ces jouets seront ensuite donnés au le Secours Populaire afin d’être offerts lors d’une redistribution aux enfants de 0 à 14ans bénéficiaires du Secours Populaire.

Un événement caritatif lors duquel artistes et bénévoles œuvrent pour offrir une soirée d’exception aux petits et grands enfants !

Au programme:

►La Brigade Du Kif : groupe de rock alternatif fondé en 2015 par le chanteur/guitariste Mika Riff, auteur compositeur du groupe.

Leur musique ? Une boule d’énergie colorée véritablement adaptée à la scène, des sonorités ska, rock, swing et punk qui vous mettrons des fourmis dans les pieds et du soleil dans les oreilles !

►Dig Up The 90’s : Dig up the 90’s n’est pas un énième cover band simple et basique. Il surf de façon rock’n’rollesque sur cette décennie si riche musicalement. Une époque où même les gros hits qui passaient à la radio étaient funs.

Des Spice Girls à Nirvana, des Backstreet Boys à No Doubt leur but est de te faire danser et voyager dans le temps.

►Paradis Minuit : Quand l’oreille accroche par hasard un morceau de Paradis Minuit, elle reconnaît aussi sec la patte toute personnelle de Marielle Valentin à la compo et aux textes et la griffe inimitable de Motch (oui, le Motch d’O.T.H. et de Salut les Anges) aux arrangements et à la guitare avec Ludovic Crés (Salut les Anges, Les Naufragés), tandis que Fred Maggesi (Electric Duck) parfait la rythmique aux fûts, réunissant ainsi les pépites du rock montpelliérain !

►Cover Tales :

Revisitant des morceaux rock, pop, soul, reggae, rap, ou trip-hop, nourris des influences de chacun des membres du groupe, Cover Tales explore tous les genres musicaux

►Poulpe-Head : Groupe de Rock de Montpellier, malgré un nom très méridional que l’on pourrait croire composé de mareyeur, il s’agit bien de 4 fromagers accompagnés d’une chanteuse au caractère bien trempé !

►Show Elvis : Vêtue de son plus beau costume d’Elvis, il sera sur la scène de la Secret Place tout au long de la soirée… Son rôle ? Maître de cérémonie (MC Elvis !), mais pas que ! Il nous fera son show en interprétant les plus grands tubes d’Elvis !

tafeur@gmail.com +33 9 50 23 37 81 https://www.toutafond.com/

