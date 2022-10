Trop près du mur (COMPLET) Les Roches Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Le spectacle propose de sonder le lien qui unit l’acteur à son personnage. Il y a d’un côté le créateur cérébral et de l’autre sa créature organique. L’homme social face au clown sans filtre. Les Roches 19 rue Antoinette 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France À l’origine du spectacle, il y a Typhus qui parle à l’acteur de son désir d’enfant. Le clown voudrait un compagnon pour partager sa folitude, un être à chérir et protéger du mieux qu’il peut. Après bien des questionnements, son créateur se résout à exaucer son vœu… à sa manière.

Typhus jubile, mais il sait que le temps presse. Bientôt l’acteur qui vit en lui refera surface pour le faire taire à nouveau. Son fantôme devra se débrouiller seul pour ne pas tomber dans le froid chemin…

Mais dans ce jeu de poupées russes, qui contrôle qui ? Qui élève qui ?

L’homme social face au clown sans filtre.

Il y sera question, de transmission, de garde-fous, de libre-arbitre, d’autocensure et d’oppression sociale. Mais avant tout de liberté ? À bâtir ou à préserver. De et avec Emmanuel Gil

Regards extérieurs : Marek Kastelnik, Gina Vila Bruch, Agnès Tihov

Création musicale : l’oiseau Ravage.

Technique : Rémi Dubot

Production : Amélie Godet.

