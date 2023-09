Balade contée aux Roches du diable : « Je vois le linge sécher à New York » Les Roches du diable Guilligomarc’h Catégories d’Évènement: Finistère

Guilligomarc'h Balade contée aux Roches du diable : « Je vois le linge sécher à New York » Les Roches du diable Guilligomarc’h, 17 septembre 2023, Guilligomarc'h. Balade contée aux Roches du diable : « Je vois le linge sécher à New York » Dimanche 17 septembre, 15h00 Les Roches du diable Rendez-vous à 15h devant le chalet, près du parking des Roches du diable. Dans ses tours de conte et ses balades contées, Lukaz Nedeleg fait cheminer ses personnages d’un bout à l’autre de la Bretagne. Il y prête sa voix singulière, grave et pleine de rythme, à ces récits vivants et, parfois, complètement à l’ouest, dans l’esprit chaleureux des veillées d’autrefois.

Il s’arrêtera aux Roches du diable le 17 septembre pour partager ses histoires. Les Roches du diable Roches du diable, 29300, Guilligomarc’h Guilligomarc’h 29300 Finistère Bretagne https://www.guilligomarch.com/les-roches-du-diable Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

