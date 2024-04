Les robots Jaux, lundi 8 avril 2024.

Les robots Jaux Oise

Dans le cadre du mois du numérique, la médiathèque de Jaux vous propose l’exposition Les Robots. Vous êtes intéressés par les robots, leur histoire, leur évolution, les avancées majeures de la technologie qui ont permis l’apparition de l’Intelligence Artificielle ?

Vous vous interrogez sur les robots et sur la place de l’homme à ses côtés ? Cette exposition répondra à toutes vos questions et les robots n’auront plus aucun secret pour vous. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 10:00:00

fin : 2024-05-04 12:00:00

117 Rue Charles Ladame

Jaux 60880 Oise Hauts-de-France mediatheque@mairie-jaux.fr

L'événement Les robots Jaux a été mis à jour le 2024-03-28