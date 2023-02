Les Robinson du Port Aubry Ferme du Port Aubry Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’Évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Nievre Votre enfant de 6 à 12 ans a lu toute la collection des Castors juniors, aime jouer à Robinson Crusoé ou veut devenir aventurier comme Bear Grylls ? Cette journée est faite pour lui !

Durant cette journée, il découvre des trucs et des astuces pour se débrouiller dans – et avec – la nature. Tel un aventurier, il apprend à fabriquer de la corde avec des ronces, à faire des nœuds et à s’orienter en forêt. Il découvre et goûte des plantes sauvages comestibles, part sur la piste des animaux. Ferme du Port Aubry D509 Cosne-Cours-sur-Loire

