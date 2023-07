Les Rivières, la terre aux mille ans d’histoire Les Rivières Chouzé-sur-Loire, 16 septembre 2023, Chouzé-sur-Loire.

Découverte commentée de l’histoire de la propriété « Les Rivières », par ses propriétaires successifs. Présentation du Relais de poste, du Labyrinthe et de la Méridienne extérieure avec sa lentille (démonstration, si le soleil le permet, vers 13h45).

Les Rivières 1 rue du Grand-Saule, 37140 Chouzé-sur-Loire Chouzé-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 8540 6760 L’histoire de la terre de la Rivière (IXe siècle : Hugo de la Rivière, Adelaide nomine Riviera, Dame de la Rivière, et la fondation de Fontevraud au début du XIIe siècle, Pierre-Paul Lemercier de la Rivière et de Saint-Médard (1719-1801) et les physiocrates, XIXe siècle : Clément et sa sœur Ursule Coustis de Saint Médard et de la Rivière et la Révolution, Paul-Pierre Confex de Neuilly : maire de Chouzé-sur-Loire, XXe siècle (1930) : Alfred Eugène Asselot et les usines Caudron-Renault)

Labyrinthe (1992) et de la Méridienne extérieure à lentille. Malheureusement, pas de parking

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

© Michel Béra