Les Rives Ludiques – Festival du jeu Guipry-Messac, 16 avril 2022, Guipry-Messac.

Les Rives Ludiques – Festival du jeu Guipry-Messac

2022-04-16 – 2022-04-17

Guipry-Messac Ille-et-Vilaine Guipry-Messac

Pour sa 3ème édition, le festival du jeu vous propose Escape Game, Tournoi Mario Kart, Jeux vidéos, Jeux en famille et Nuit du jeu le samedi 16 et le dimanche 17 avril.

En partenariat avec le cinéma l’Alliance et l’espace jeunes.

Renseignements et inscriptions à la MJC au 02.99.34.74.94

accueilmjcguiprymessac@gmail.com +33 2 99 34 74 94 https://mjcmessacguipry.org/

