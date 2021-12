Miraflores Alianza Francesa de Lima Miraflores Les rives embrassées : lectures de poèmes Alianza Francesa de Lima Miraflores Catégorie d’évènement: Miraflores

Alianza Francesa de Lima, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00

Dans le cadre des nuits de la lecture 2022, les poètes Andrea Cabel, Rocío Fuentes, Victoria Guerrero Peirano, Álvaro Lasso, Fernando Pomareda, Gonzalo Ramírez, Alessandra Tenorio, Roy Vega y Carlos Villacorta sont invités à lire leurs poèmes écrits en espagnol et traduits en français dans l’ouvrage _Les rives embrassées cahier de poésie péruvienne_ actuelle publié par la KLAC et l’Alliance Française de Lima.

Evénement en ligne en direct depuis la page Facebook, événement gratuit

Le temps d'une soirée ces poètes vous font voyager au pays de l'amour

Alianza Francesa de Lima
Avenida Arequipa 4595 Lima 15046
Miraflores

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T19:30:00

