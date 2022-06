Les Rives de l’Art Saverne Saverne Catégories d’évènement: 67700

Saverne 67700 « Rives de l’Art » est une exposition d’art en plein air, organisée depuis 2001, le troisième week-end de juin au Port de Plaisance de Saverne face au Château des Rohan. À chaque édition, c’est une centaine d’artistes, amateurs ou professionnels, sans distinction de discipline, qui prennent possession de l’espace et partagent leur travail avec le public pour une balade au fil de l’art. Amoureux des arts ou simples promeneurs ont l’occasion de découvrir et d’apprécier les œuvres proposées. +33 3 88 91 80 47 « Rives de l’Art » est une exposition d’art en plein air, organisée depuis 2001, le troisième week-end de juin au Port de Plaisance de Saverne face au Château des Rohan. À chaque édition, c’est une centaine d’artistes, amateurs ou professionnels, sans distinction de discipline, qui prennent possession de l’espace et partagent leur travail avec le public pour une balade au fil de l’art. Amoureux des arts ou simples promeneurs ont l’occasion de découvrir et d’apprécier les œuvres proposées. Saverne

