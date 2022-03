Les rives de la Leyre Biganos Biganos Catégories d’évènement: Biganos

Gironde

Les rives de la Leyre Biganos, 14 avril 2022, Biganos. Les rives de la Leyre Biganos

2022-04-14 – 2022-04-14

Biganos Gironde 0 0 EUR La Leyre, appellée “petite Amazone”, traverse la forêt landaise pour se jeter dans le Bassin d’Arcachon par un delta aux multiples bras. Ses rives constituent un milieu naturel d’exception avec sa forêt luxuriante, une flore riche et un sentier emprunté par les pèlerins de St Jacques de Compostelle. Découvrez les rives de la Leyre grâce à cette balade de 5 km et d’une durée de 2 heures accompagnée par un passionné. La Leyre, appellée “petite Amazone”, traverse la forêt landaise pour se jeter dans le Bassin d’Arcachon par un delta aux multiples bras. Ses rives constituent un milieu naturel d’exception avec sa forêt luxuriante, une flore riche et un sentier emprunté par les pèlerins de St Jacques de Compostelle. Découvrez les rives de la Leyre grâce à cette balade de 5 km et d’une durée de 2 heures accompagnée par un passionné. La Leyre, appellée “petite Amazone”, traverse la forêt landaise pour se jeter dans le Bassin d’Arcachon par un delta aux multiples bras. Ses rives constituent un milieu naturel d’exception avec sa forêt luxuriante, une flore riche et un sentier emprunté par les pèlerins de St Jacques de Compostelle. Découvrez les rives de la Leyre grâce à cette balade de 5 km et d’une durée de 2 heures accompagnée par un passionné. © L. Gallato SIBA

Biganos

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Biganos, Gironde Autres Lieu Biganos Adresse Ville Biganos lieuville Biganos Departement Gironde

Biganos Biganos Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biganos/

Les rives de la Leyre Biganos 2022-04-14 was last modified: by Les rives de la Leyre Biganos Biganos 14 avril 2022 Biganos Gironde

Biganos Gironde