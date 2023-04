Les rives de Beaugency : le ballet des oiseaux de Loire Les rives de Beaugency, 10 mai 2023, Beaugency.

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, la ville de Beaugency et le département du Loiret réalisent le samedi 21 mai, une animation grand public d’observation de la nature sur les Rives de Beaugency. Cette balade sera l’occasion de découvrir cet espace naturel sensible du département du Loiret et d’y observer les mouettes et sternes. L’animation est sur inscription obligatoire avec une date limite fixée au vendredi 25 mars à midi. Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche et des jumelles.

Prévoir des jumelles et des chaussures de marche

Les rives de Beaugency D925, Beaugency

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T15:00:00+02:00 – 2023-05-10T17:00:00+02:00

