En France, il y a plusieurs décennies, on appelait les migrants italiens «Ritals » ou «Macaronis », bien souvent avec un air dédaigneux. Ce sont bien d’eux dont Bruno Putzulu, ancien pensionnaire de la Comédie-française, parle dans sa pièce de théâtre Les Ritals, mise en scène par son frère Mario et tirée du célèbre roman autobiographique de François Cavanna. L’auteur y raconte son père, mais aussi sa propre enfance et sa jeunesse. Sur scène, une table de cuisine couverte d’une toile cirée et des chaises. Un bleu ouvrier suspendu dans un coin. Un dispositif simple, appuyé sur la complicité évidente entre l’acteur et les musiciens Grégory Daltin et Aurélien Noël (en alternance). Les Ritals veut être, dans une période brumeuse comme celle que nous traversons, le geste fraternel d’un grand écrivain à l’égard de ceux que la misère des temps condamne à chercher leur pain hors de leur patrie.

