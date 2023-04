Les Ritals, de François Cavanna et avec Bruno Putzulu Le Lucernaire Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Les Ritals, de François Cavanna et avec Bruno Putzulu Le Lucernaire, 10 mai 2023, Paris. Du mercredi 10 mai 2023 au dimanche 04 juin 2023 :

dimanche

de 18h00 à 19h15

mercredi, jeudi, vendredi

de 21h00 à 22h15

.Tout public. A partir de 12 ans. payant

Succès – Reprise ! Drôle, chaleureux et émouvant… un spectacle salutaire… Les Ritals de François Cavanna ce sont les Italiens venus en France pour travailler entre 1930 et 1940. Fils d’un maçon italien et d’une femme de ménage française, Cavanna se souvient de ses 400 coups avec ses copains à Nogent-sur-Marne, le cinéma, les fugues, les filles, l’amour des livres.

Il se souvient de sa mère qui ne montrait pas ses sentiments. De sa petite main d’enfant dans celle de son papa pleine de crevasses et de chatterton.

En se souvenant de son enfance, Cavanna nous rappelle la nôtre. Il nous rappelle aussi que « l’étranger » change souvent de nationalité et que c’est toujours la même histoire.

Les Ritals c’est surtout l’hommage d’un fils à son père. La presse en parle : Une belle réussite théâtrale. Télérama

Il vous tirerait des larmes ce voyou là. Le Figaro

Performance tout en finesse de Bruno Putzulu. Charlie Hebdo

La salle est sous le charme de ces tranches de vie qui nous parle à tous. Paris-Match

C’est une merveille. L’obs

Parfois la vie est une fête. Le Canard enchaîné.

C’est absolument merveilleux avec grâce et poésie. RTL Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 2 juin 2023 à l’issue de la représentation. Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris Contact : https://www.lucernaire.fr/theatre/les-ritals-2/ 01 45 44 57 34 reservations@lucernaire.fr https://www.facebook.com/lucernaireparis/ https://www.facebook.com/lucernaireparis/ https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/evenement/les-ritals

Antoine Doyen / Mirage Collectif Les Ritals

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Lucernaire Adresse 53 rue Notre-Dame des Champs Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Lucernaire Paris

Le Lucernaire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les Ritals, de François Cavanna et avec Bruno Putzulu Le Lucernaire 2023-05-10 was last modified: by Les Ritals, de François Cavanna et avec Bruno Putzulu Le Lucernaire Le Lucernaire 10 mai 2023 Le Lucernaire Paris Paris

Paris Paris