Les Ritals Aix-en-Provence, 14 mai 2022, Aix-en-Provence.

Les Ritals Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

2022-05-14 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-14 22:00:00 22:00:00 Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

15 15 Servi par Bruno Putzulu qui sublime le texte de François Cavanna, accompagné par Grégory Daltin accordéoniste virtuose qui enrobe de notes les mots qui racontent ceux qui, dans les années 30, sont venus en France sans rien, si ce n’est leur courage et l’amour pour leur famille.



Nous vous invitons à un voyage dans le passé, pas si lointain et en résonance avec les temps actuels. Émotion , tendresse, rire, sobriété et élégance au programme.



Une belle interprétation du texte de François Cavanna.

La Manufacture – Amphithéâtre a l’honneur de recevoir pour une soirée exceptionnelle ce merveilleux spectacle empreint de poésie, de vérité et d’émotion.

aiapa.aixenprovence@gmail.com +33 6 95 21 75 91 https://aiapa.fr/notre-association/bienvenue

Servi par Bruno Putzulu qui sublime le texte de François Cavanna, accompagné par Grégory Daltin accordéoniste virtuose qui enrobe de notes les mots qui racontent ceux qui, dans les années 30, sont venus en France sans rien, si ce n’est leur courage et l’amour pour leur famille.



Nous vous invitons à un voyage dans le passé, pas si lointain et en résonance avec les temps actuels. Émotion , tendresse, rire, sobriété et élégance au programme.



Une belle interprétation du texte de François Cavanna.

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-02 par