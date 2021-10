Les Ritals 13e sens – Scène & Ciné, 6 novembre 2021, Obernai.

Les Ritals

13e sens – Scène & Ciné, le samedi 6 novembre à 20:30

Avec son premier roman et succès littéraire “Les Ritals”, François Cavanna nous a livré un récit drôle et émouvant de son enfance de petit italien émigré, fils de maçon. Les guinguettes, les bals populaires, “sa Ritalie Nogentaise” comme il l’appelait. Le comédien Bruno Putzulu et l’accordéoniste Grégory Daltin ont imaginé leur spectacle dans cet esprit en donnant à entendre la drôlerie, la tendresse et le souffle de vie de cet éloquent roman autobiographique. Le spectacle sera suivi d’un “bord plateau” où vous pourrez échanger avec le comédien et l’accordéoniste sur le spectacle. **”Drôle, chaleureux et émouvant… Un spectacle salutaire…” – France Info Culture** D’après le roman de François Cavanna Avec Bruno Putzulu et Grégory Daltin (ID Productions)

Réservation conseillée (en ligne, sur place, par mail ou par téléphone) – Tarifs : de 5€50 à 20€

Réinterprétation du roman “Les Ritals” par le comédien Bruno Putzulu et de l’accordéoniste Grégory Daltin.

13e sens – Scène & Ciné Rue Athic, Obernai Obernai Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T20:30:00 2021-11-06T21:50:00