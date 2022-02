Les risques climatiques Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Maison de la nature et de l’arbre, le samedi 5 mars à 14:00

Atelier gratuit pour la famille. **Obligation de présenter un passe vaccinal.**

Atelier en accès libre. Nombre de place limité.

Depuis plusieurs décennies les activités humaines émettent du CO2 qui impacte notre biodiversité. A partir d’une expérience à base de jus de chou rouge, vous découvrirez l’impact du CO2 sur les océans Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T18:00:00

