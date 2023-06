Les Ripailles de Saint-Ayoul Place Saint-Ayoul Provins Catégories d’Évènement: ile de france

Provins Les Ripailles de Saint-Ayoul Place Saint-Ayoul Provins, 15 juillet 2023, Provins. Le samedi 15 juillet 2023

de 19h30 à 23h59

.Tout public. Jusqu’à 4 ans. gratuit sous condition

Venez dîner sur le parvis de l’église Saint-Ayoul ! Rôtisseurs et faiseurs de ripailles vous

invitent à savourer leurs mets délicieux en toute convivialité ! Les tables sont installées sur la place

Saint-Ayoul, fermée exceptionnellement à la circulation. Animations de feu avec l’association « Les

R’mon Temps » et ambiance musicale aux sonorités jazz ponctueront votre

dîner. Une soirée inoubliable avec vue imprenable sur la

magnifique église Saint-Ayoul, qui s’illuminera à la nuit tombée ! Place Saint-Ayoul Place Saint-Ayoul 77160 Provins Contact : +33164602626 info@provins.net https://www.facebook.com/provins.tourisme/ https://www.facebook.com/provins.tourisme/ https://provins.net/

Ville de Provins Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Provins Autres Lieu Place Saint-Ayoul Adresse Place Saint-Ayoul Ville Provins Departement Paris Lieu Ville Place Saint-Ayoul Provins

Place Saint-Ayoul Provins Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/provins/