Les Rider’s d’Equiland Domaine Equiland, 8 août 2021-8 août 2021, Cassen.

Les Rider’s d’Equiland

du dimanche 8 août au dimanche 15 août à Domaine Equiland

Le plein de sensations en expérimentant 3 glisses. Roller, skate, trottinette : initiation ou perfectionnement aux techniques de glisse, de déplacement, de saut ou encore de slalom et de vitesse. Freestyle : avec ton audace et ta persévérance, sensations fortes garanties en passant les figures apprises ou imaginées sur les rampes, les tables et les transferts. A toi d’être courageux et créatif pour inventer les meilleurs « tricks » pour impressionner les autres riders. Si tu préfères la compétition au Freestyle, pas de problème, tu pourras également défier les copains en équipe ou en solo sur des parcours de vitesse de plus en plus techniques et variés avec des obstacles, des sauts et des franchissements. Aussi, des rencontres, du rire, de nouveaux copains… et de nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation : Piscine : 6 séances d’1 heure au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Domaine Equiland 1205 Route du Moulin 40380 cassen Cassen Landes



