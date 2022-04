Les richesses naturelles de la Fosse Arthour Domfront en Poiraie, 17 août 2022, Domfront en Poiraie.

Les richesses naturelles de la Fosse Arthour Saint-Georges-de-Rouelley Parking de l’auberge de la Fosse Arthour Domfront en Poiraie

2022-08-17 14:00:00 – 2022-08-17 16:00:00 Saint-Georges-de-Rouelley Parking de l’auberge de la Fosse Arthour

Domfront en Poiraie Orne Domfront en Poiraie

Au cœur du Massif armoricain, venez découvrir l’environnement unique de la Fosse Arthour. Entre crêtes rocheuses, rivière, lande et forêt ; vous découvrirez la biodiversité fragile et protégée de cet Espace naturel sensible. Balade découverte – 2 à 5 km

