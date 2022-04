Les richesses cachées de Tavers Tavers Tavers Catégorie d’évènement: Tavers

Tavers à la beauté modeste, se distingue par son patrimoine naturel. Ses habitants vous le diront, Tavers est un village surprenant et chargé d’histoire. L’eau et la terre sont des éléments qui marquent le développement de ce petit bourg rural. Pendant l’Antiquité, le site de Tavers était occupé par une vaste nécropole. Tavers, c’est aussi un village rural, comportant tous les métiers nécessaires à la vie avant l’industrialisation. Les rives du Lien, petit affluent de la Loire, ont été aménagées au fil du temps pour alimenter les moulins à eau. De nombreuses maisons étaient en lien avec la vigne et ses métiers, et elles sont encore visibles. Du 09/04 au 12/06 : le samedi de 15h à 16h30. Du 13/06 au 04/09 : le jeudi de 10h30 à 12h, et le samedi de 15h à 16h30. Réservation avec paiement en ligne. Durée de la visite : environ 1h30. Les visites guidées de votre Office de Tourisme ! Tavers 2 Avenue Jules Lemaître, Tavers Tavers

