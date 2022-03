Les Révoltés de l’an 2000 – cycle du patrimoine “Iles et meutes” Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé Finistère Quimperlé Pour cette nouvelle saison de (re)découverte des chefs d’œuvre du cinéma passé, en copies restaurées et numérisées, la Bobine et Chlorofilm vous proposent deux films atypiques, deux OVNI du cinéma qui ont la particularité de s’intéresser à des îles, leur ambiance confinée, hors du temps et de l’espace, et leurs peuplades parfois… un peu sauvage ! cinema.labobine@ville-quimperle.fr Pour cette nouvelle saison de (re)découverte des chefs d’œuvre du cinéma passé, en copies restaurées et numérisées, la Bobine et Chlorofilm vous proposent deux films atypiques, deux OVNI du cinéma qui ont la particularité de s’intéresser à des îles, leur ambiance confinée, hors du temps et de l’espace, et leurs peuplades parfois… un peu sauvage ! Cinéma municipal La Bobine 18 rue Brémond d’Ars Quimperlé

