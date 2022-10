Les Revisiteurs en concert au Mephisto Pub Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Aisne Le groupe Les Revisiteurs sera en concert au Mephisto Pub de Saint-Quentin le vendredi 14 octobre à 22 heures.

Ce trio amiénois reprend à la sauce Jazz Manouche les standards de la chanson française. Munis de leurs voix, guitares et contrebasse, les troubadours du Nord, rendent visite à Jacques Brel, Boris Vian, Charles Aznavour, Georges Brassens, Edith Piaf… mais aussi à Niagara, Mylène Farmer, Axelle Red…

C’est un voyage assuré au temps de la poésie et de la grande chanson française, le tout avec une touche d’humour. 18h/19h Apéro Balances

