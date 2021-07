Démouville Démouville Calvados, Démouville Les rêveurs new world Démouville Démouville Catégories d’évènement: Calvados

Les rêveurs new world Démouville, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Démouville. Les rêveurs new world 2021-07-07 16:00:00 – 2021-07-07 18:00:00 Place de la Mairie Mairie

Thue et Mue accueille un spectacle de la troupe des « rêveurs new world ».Cette dernière est composée de comédien.nes, chanteur.ses, danseur.ses, clowns qui proposent, pour le plaisir des yeux et des oreilles, un spectacle qui mêlent différentes interventions avec une bonne dose d'improvisation.

accueil@thueetmue.fr +33 2 31 80 78 25

dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Démouville Étiquettes évènement : Autres Lieu Démouville Adresse Place de la Mairie Mairie Ville Démouville