« Les Rêveries », de Jean-Jacques Rousseau Théâtre du Passeur Le Mans, samedi 6 avril 2024.

Théâtre / Durée 50min / Public Adulte / Entrée 8 et 10€

C’est l’histoire d’un homme. C’est l’histoire de tout homme mis un jour sur le banc de la société. Rejeté, accusé, acculé, on assiste à son tourment et à la recherche de la vérité de celui-ci.

La quête de soi invite, dans un sursaut d’amour de la vie, à une déambulation dans la nature. Cette nature riche, féconde, une île idyllique serait le refuge pour l’homme. Et la femme ? Une femme et un homme pour dire, chanter, donner à entendre le verbe de J.J Rousseau. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 18:30:00

fin : 2024-04-06 19:25:00

Théâtre du Passeur 88 Rue de la Rivière

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire theatredupasseur@orange.fr

