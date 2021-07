La Roche-Guyon La Roche-Guyon La Roche-Guyon, Val-d'Oise Les Révélations musicales du Vexin La Roche-Guyon La Roche-Guyon Catégories d’évènement: La Roche-Guyon

Val-d'Oise

Les Révélations musicales du Vexin La Roche-Guyon, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, La Roche-Guyon. Les Révélations musicales du Vexin 2021-07-23 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-01 22:30:00 22:30:00 Château de La Roche-Guyon 1 rue de l’Audience

La Roche-Guyon Val-d’Oise La Roche-Guyon Val-d’Oise EUR 10 concerts-rencontres événements au cœur de l’été et du patrimoine vexinois

Du 23 juillet au 1er août 2021, c’est à une rétrospective unique que vous êtes conviés, au Château et dans 9 églises classées pour la plupart “monuments historiques”. service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr +33 1 34 79 74 42 dernière mise à jour : 2021-07-07 par Parc naturel régional du Vexin Français

Détails Catégories d’évènement: La Roche-Guyon, Val-d'Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu La Roche-Guyon Adresse Château de La Roche-Guyon 1 rue de l'Audience Ville La Roche-Guyon lieuville 49.08126#1.62789