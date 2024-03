Les Révélations L’image de demain Le Havre, jeudi 4 avril 2024.

Les Révélations L’image de demain Le Havre Seine-Maritime

Vendredi

L’événement « Les Révélations » revient pour une deuxième édition du 4 au 6 avril prochain. Il met à l’honneur le cinéma, la photographie, l’intelligence artificielle, tout ce qui touche au monde de l’image.

Cette deuxième édition donne aussi l’opportunité de s’informer et de se questionner sur les évolutions autour des métiers de l’image. En particulier l’avènement de l’intelligence artificielle, qui soulève de nombreuses questions. Quel est le futur du cinéma ? L’intelligence artificielle permettra-t-elle un rebond du cinéma, de l’écriture et de l’image ou, au contraire, sera-t-elle à l’origine de la perte d’authenticité des images ? Ce sujet sera notamment abordé lors de deux conférences sur les images et les écritures de demain.

Ouverts à tous, ces trois jours seront l’occasion d’assister à des avant-premières et à des projections en présence de personnalités reconnues. Du directeur de la photographie au photographe de plateau, en passant par le scénariste, l’assistant-réalisateur ou encore le spécialiste des effets spéciaux, venez rencontrer en toute intimité des professionnels du cinéma qui vous présenteront leurs métiers, indispensables à la fabrication d’un film. Parce que décrypter l’image s’apprend dès le plus jeune âge, une attention particulière est portée aux scolaires et aux étudiants avec des temps de travail et d’échanges dédiés comment se fabrique une image ? Comment l’interpréter ?

Le rendez-vous est donc donné du 4 au 6 avril 2024 pour vous immerger dans cet univers et mieux comprendre les métiers de l’image et leurs évolutions.

Programmation complète disponible sur lesrevelations.lehavre.fr/agenda

L’événement « Les Révélations » revient pour une deuxième édition du 4 au 6 avril prochain. Il met à l’honneur le cinéma, la photographie, l’intelligence artificielle, tout ce qui touche au monde de l’image.

Cette deuxième édition donne aussi l’opportunité de s’informer et de se questionner sur les évolutions autour des métiers de l’image. En particulier l’avènement de l’intelligence artificielle, qui soulève de nombreuses questions. Quel est le futur du cinéma ? L’intelligence artificielle permettra-t-elle un rebond du cinéma, de l’écriture et de l’image ou, au contraire, sera-t-elle à l’origine de la perte d’authenticité des images ? Ce sujet sera notamment abordé lors de deux conférences sur les images et les écritures de demain.

Ouverts à tous, ces trois jours seront l’occasion d’assister à des avant-premières et à des projections en présence de personnalités reconnues. Du directeur de la photographie au photographe de plateau, en passant par le scénariste, l’assistant-réalisateur ou encore le spécialiste des effets spéciaux, venez rencontrer en toute intimité des professionnels du cinéma qui vous présenteront leurs métiers, indispensables à la fabrication d’un film. Parce que décrypter l’image s’apprend dès le plus jeune âge, une attention particulière est portée aux scolaires et aux étudiants avec des temps de travail et d’échanges dédiés comment se fabrique une image ? Comment l’interpréter ?

Le rendez-vous est donc donné du 4 au 6 avril 2024 pour vous immerger dans cet univers et mieux comprendre les métiers de l’image et leurs évolutions.

Programmation complète disponible sur lesrevelations.lehavre.fr/agenda .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04

fin : 2024-04-06

Retrouvez les différents lieux sur le site de l’événement.

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

L’événement Les Révélations L’image de demain Le Havre a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie