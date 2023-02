LES RETROUVAILLES Les Stars Des Comedies Musicales MAISON DU PEUPLE, 30 mars 2023, BELFORT.

Music For Ever Production (L-R-21-3861/L-R-21-3864) & PDB Production présentent ce spectacle LES RETROUVAILLES Avec Les Interprètes Originaux de vos Chansons Préférées Accompagnés de Musiciens Live & de Danseurs Le spectacle « Les Retrouvailles » c’est… Revivre une des plus belles histoires d’amour avec Roméo et Juliette … Assister à l’une des plus grandes épopées musicales avec les Dix commandements … Découvrir les fastes de Versailles avec Le Roi Soleil … Voyager à Mannheim, Vienne, Paris aux côtés de Mozart ( Mozart Opéra Rock) … Voir la Bastille tomber au son de la bande originale de 1789 … C’est tout le programme que nous propose la troupe des Retrouvailles. Aux côtés des artistes qui ont participé au succès de ces spectacles, laissez-vous embarquer pour un voyage à travers les plus grandes comédies musicales françaises ! Ahmed Mouici, Pablo Villafranca, Mikelangelo Loconte, Ginie Line, Lisbet Gulbaek, Merwan Rim, Noémie Garcia, Rod Janois, Melissa Mars, Grégori Baquet, Anne Warin Ps : Le line up est successible d’être modifié selon les disponibilités des artistes Avec des Danseurs Bruce Ykanji, Lydia Dejugnac, Régis Truchy, Marjorie Ascione Tarif jeune : moins de 16 ansRéservations PMR : 05.34.31.10.00

MAISON DU PEUPLE BELFORT PLACE DE LA RESISTANCE Territoire de Belfort

