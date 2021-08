Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Les retrouvailles du CLUB ADOS ! La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Les retrouvailles du CLUB ADOS ! La Médiathèque, 18 novembre 2021, Orléans. Les retrouvailles du CLUB ADOS !

La Médiathèque, le jeudi 18 novembre à 18:00

Pour tous à partir de 10 ans. Rejoindre le club ados, c’est l’occasion d’échanger entre jeunes de votre âge sur vos lectures, vos découvertes culturelles…, c’est aussi avoir la possibilité de participer à la vie de la médiathèque. Pour que le club ados ressemble à vos envies, venez le construire avec nous !Vous serez les bienvenus ! Reprise du Club ados sous une nouvelle formule plus participative. La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

