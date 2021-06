Les retrouvailles de l’été Orbey, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Orbey.

Les retrouvailles de l’été 2021-07-03 19:00:00 – 2021-07-03 23:55:00

Orbey Haut-Rhin

L’été est de retour, nos soirées festives le sont aussi !

Rendez-vous autour d’un verre, un peu de musique avec un orchestre, de quoi manger, et surtout une ambiance chaleureuse et festive ! Et pour terminer la soirée en beauté, le comité des fêtes vous réserve une surprise…. éclatante !

Fêtez le retour de l’été autour d’un verre et de musique.

