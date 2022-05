Les retrouvailles à Caplong Caplong Caplong Catégories d’évènement: CAPLONG

Caplong Gironde Caplong Les retrouvailles à Caplong.

Randonnée pédestre de 9 km.

Rendez-vous à la salle polyvalente de Caplong à 9h30 où un café vous sera offert, 10h départ de la randonnée pour une boucle de 9 km dans la commune.

Vers 12h30, pique-nique “tiré du sac”, buvette.

L’après-midi divers jeux vous seront proposés (Mölkky, courses aux sacs, palets bretons, jeux anciens…). Les retrouvailles à Caplong.

L’après-midi divers jeux vous seront proposés (Mölkky, courses aux sacs, palets bretons, jeux anciens…). +33 6 66 33 99 63 Les retrouvailles à Caplong.

