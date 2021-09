Calès Calès Calès, Lot Les résurgences de l’Ouysse / Balade hydrogéologique Calès Calès Catégories d’évènement: Calès

Lot

Les résurgences de l’Ouysse / Balade hydrogéologique Calès, 27 novembre 2021, Calès. Les résurgences de l’Ouysse / Balade hydrogéologique 2021-11-27 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-27 13:00:00 13:00:00

Calès Lot Calès Sur le causse de Gramat, non loin de Rocamadour, les résurgences de Cabouy et Saint-Sauveur font partie des incontournables des promeneurs et promeneuses en Quercy. Mais savez-vous qu’elles font parties d’un des plus grands systèmes karstiques de France ? Sur près de 650 m², l’eau circule à travers le calcaire, dissolvant la roche pour se frayer un passage. En s’appuyant sur les derniers résultats des recherches sur la circulation des eaux souterraines du système karstique de l’Ouysse, réalisée dans le cadre de l’observatoire scientifique Intrakarst, David Viennet, hydrogéologue au Parc, vous dévoilera ce qui se passe sous nos pieds, invisible à l’œil du non initié. INFOS >> PARC / 05 65 24 20 50 ©M. Recouvrot dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Calès, Lot Autres Lieu Calès Adresse Ville Calès lieuville 44.79053#1.57056