du vendredi 23 juillet au lundi 6 septembre à Au pied de la Tour Vauban

Venez découvrir, au cours d’une balade commentée, comment la rivière de l’Aure resurgit en surface sur le littoral après avoir fait plusieurs kilomètres en sous-sol à partir du village de Maisons. A partir de 5 ans. (4km/2h) – Niveau 1

Tarif de base 4,00€ Tarif enfant 2,00€ 4-12 ans

Venez découvrir, au cours d'une balade commentée, comment la rivière de l'Aure resurgit en surface sur le littoral après avoir fait plusieurs kilomètres en sous-sol à partir du village de Maisons.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T16:30:00 2021-07-23T18:30:00;2021-08-20T16:30:00 2021-08-20T18:30:00;2021-09-06T16:30:00 2021-09-06T18:30:00

