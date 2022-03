Les restes du bruit Magnin-A Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les restes du bruit Magnin-A, 24 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 24 mars 2022 au samedi 14 mai 2022 :

gratuit

Du 24 mars au 14 mai 2022, la galerie MAGNIN-A rend hommage à deux grands artistes, Seyni Awa Camara et Estevão Mucavele, autour d’une exposition intitulée Les restes du bruit. Du 24 mars au 14 mai 2022, la galerie MAGNIN-A rend hommage à deux grands artistes, Seyni Awa Camara et Estevão Mucavele, autour d’une exposition intitulée Les restes du bruit. L’une est sculptrice, l’autre est peintre ; tous deux dessinent la présence d’un monde peuple de créatures étranges ou de formes minérales. Bien que le destin de l’artiste de Casamance n’ait jamais croisé celui du peintre Mozambicain, il semble que les trajectoires de chacun soient toutes deux nées d’un message reçu en rêve. L’exposition rassemble pour la première fois des oeuvres majeures réalisées par ces artistes depuis les années 80 à nos jours. Un voyage onirique, aux confins de deux univers artistiques, où les paysages chromatiques de Mucavele entrent en résonnance avec l’abondance des créatures de terre de Camara. Magnin-A 118 Bd Richard-Lenoir Paris 75011 Contact : Expo;Peinture

Date complète : © Studio Louis Delbaere

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Magnin-A Adresse 118 Bd Richard-Lenoir Ville Paris lieuville Magnin-A Paris Departement Paris

Magnin-A Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les restes du bruit Magnin-A 2022-03-24 was last modified: by Les restes du bruit Magnin-A Magnin-A 24 mars 2022 Magnin-A Paris Paris

Paris Paris