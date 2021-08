Les Restaurateurs d’Arts et Artisans du Patrimoine vous invitent à un rendez-vous d’exception Basilique Sainte-Jeanne-d’Arc, 18 septembre 2021, Domrémy-la-Pucelle.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Basilique Sainte-Jeanne-d’Arc

### Les Restaurateurs d’Arts et Artisans du Patrimoine (ARAAP) vous proposent un salon avec démonstrations de savoir-faire, des visites guidées et des conférences dans un lieu d’exception ! Comme tous les ans depuis sa création, l’ARAAP participe aux Journées européennes du patrimoine, afin de mettre en valeur les métiers de ses membres. Depuis 3 ans, l’association souhaite également mettre l’accent sur les lieux qui accueillent cet évènement, afin d’y mettre en valeur le patrimoine bâti et les objets qui s’y trouvent. L’ARAAP veut, à travers cet évènement, proposer au public un rendez-vous d’exception, qui sort des classiques du salon traditionnel, rassemblant les membres de l’association, mais aussi des professionnels invités. C’est pourquoi l’association s’est rapprochée cette année de la Basilique du Bois-Chenu de Domremy-la-Pucelle. Cet édifice religieux singulier, et tout à fait splendide, renferme de nombreuses œuvres d’art, regroupant ainsi divers matériaux et spécialités d’artisans du patrimoine et de restaurateurs d’art. L’ARAAP proposera un circuit à travers les bâtiments et les salles de ce lieu unique. La visite sera libre au sein du salon où les artisans et restaurateurs présenteront leurs métiers, leurs spécificités, leur savoir-faire et leur démarche. Le lieu met en valeur les métiers et les artisans et restaurateurs mettent en valeur le lieu. Des visites guidées de la Basilique seront organisées par le recteur des lieux. Enfin, des conférences menées par des membres de l’ARAAP seront programmées tout au long du week-end. Des visites guidées de la basilique seront organisées à 16h le samedi et le dimanche. Le planning des conférences sera communiqué ultérieurement.

Gratuit. Entrée libre sous condition de présentation d’un pass sanitaire valide.

