Cet évènement est passé Marché de créateurs Les Artisan’Arles Les Restanques Pont-de-Crau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Pont-de-Crau Marché de créateurs Les Artisan’Arles Les Restanques Pont-de-Crau, 9 septembre 2023, Pont-de-Crau. Marché de créateurs Les Artisan’Arles Samedi 9 septembre, 11h00 Les Restanques entrée libre Les Artisan’Arles présentent la première édition de leur Marché de créateurs.

Vous retrouverez des créations originales autour de la céramique, le textile, les bijoux, les objets déco pour la maison, les savons naturels, les vins, la photographie, ainsi que d’autres surprises.

Prenez une pause dans le lieu magnifique des Restanques, offrant une vue exceptionnelle sur la plaine de Montmajour et la ville d’Arles, au calme, le temps de ce marché de créateurs.

La buvette vous accueille ainsi qu’une petite restauration de saison.

Un concert est prévu dès 18 heures.

Nocturne jusqu’à 22 heures.

Un rendez-vous familial à ne pas manquer dès 11 heures le samedi 9 septembre! Les Restanques route de Coste-Basse, Pont de Crau, 13200 ARLES Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T11:00:00+02:00 – 2023-09-09T22:00:00+02:00

2023-09-09T11:00:00+02:00 – 2023-09-09T22:00:00+02:00 marché créateurs Prunie Doublet/les Artisan’Arles Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Pont-de-Crau Autres Lieu Les Restanques Adresse route de Coste-Basse, Pont de Crau, 13200 ARLES Ville Pont-de-Crau Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Les Restanques Pont-de-Crau latitude longitude 43.674667;4.670324

Les Restanques Pont-de-Crau Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-de-crau/