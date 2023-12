Marché de Noël Les Ressuintes, 4 décembre 2023, Les Ressuintes.

Les Ressuintes,Eure-et-Loir

De nombreux exposants, des ateliers créatifs, tombola en faveur de l’église, photographe seront présents. Boissons, crêpes et gâteaux sur place. Possibilité de participer à la décoration du sapin..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Les Ressuintes 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Many exhibitors, creative workshops, tombola in favor of the church, photographer will be present. Drinks, pancakes and cakes on site. You can also help decorate the tree.

Numerosos expositores, talleres creativos, tómbola a favor de la iglesia, fotógrafo estarán presentes. Habrá bebidas, crepes y pasteles. También podrá ayudar a decorar el árbol de Navidad.

Zahlreiche Aussteller, kreative Workshops, Tombola zugunsten der Kirche, Fotograf werden anwesend sein. Getränke, Crêpes und Kuchen vor Ort. Es besteht die Möglichkeit, am Schmücken des Baumes teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT DU PERCHE